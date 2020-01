Catar pode perder a sua vaga olímpica 9 Janeiro, 2020 10:02

Após um resultado positivo a cannabis de dois cavaleiros do Catar no passado CSIO-W4* de Rabat, a equipa do Catar pode perder a sua vaga olímpica.

Tal como aconteceu recentemente com a equipa do Canadá, em que uma amazona testou positivo a um metabólito da cocaína que determinou a desclassificação da equipa dos Jogos Pan-americanos disputados em Lima e o seu lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Algo semelhante poderá acontecer ao Catar, já que os cavaleiros Bassem Mohammed e Ali Al Thani testaram positivo a um metabólito de cannabis no passado CSIO-W4* de Rabat, evento que atribuía um lugar para Tóquio 2020.

A confirmar-se na amostra “B”, Catar pode perder o seu lugar olímpico que passaria para Marrocos.

Recentemente Bassem Mohammed reforçou a sua quadra com Timon d’Aure, com vista aos J.O. de Tóquio.