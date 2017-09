Castigado por ofensa à integridade e boa reputação do cavalo (VÍDEO) 6 Setembro, 2017 18:44

O jóquei irlandês Davy Russell, foi considerado culpado por ter esmurrado a égua Kings Dolly na cabeça antes de uma corrida.

Exasperado com o comportamento do cavalo, que não saltou uma barreira, Russell acabou por descarregar a frustração no animal.

O episódio teve lugar em Tramore, pequena cidade irlandesa, a 18 de agosto. Inicialmente, o jóquei escapou a um castigo com uma simples reprimenda mas, após recurso, foi sancionado com quatro dias de suspensão por ter sido dado como provado que a má conduta de Davy Russell pôs em causa a integridade e a boa reputação do cavalo de corrida.

O incidente foi fortemente condenado por associações locais de defesas dos animais, que se insurgiram contra o comportamento de Davy Russell, antigo campeão irlandês em duas ocasiões.

Fonte: The Independent