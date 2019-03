Castelo de Paiva: Sabariz acolhe a 1ª Feira do Cavalo 11 Março, 2019 10:34

No próximo dia 16 de Março, a aldeia de Sabariz, no território da União de Freguesias de Raiva, Pedorido e Paraíso, vai estar focada no universo dos cavalos, com a realização da 1ª edição da Feira do Cavalo, um evento que estará a cargo da Associação Cultural de Sabariz, e que promete reunir naquela localidade, dezenas de apaixonados pelo desporto e arte equestre, atribuindo ao cavalo como elemento de destaque neste certame, na sua dimensão de amigo do trabalho e de momento infinitos de lazer.

A aposta deste evento, passa segundo a organização, pela diferença relativamente a outras feiras de cavalos já com fortes tradições, apelando –se aqui a quatro vectores fundamentais, a Arte, a Cultura, o Território e a Inovação, proporcionando um cartaz repleto de actividades do mundo equestre e com animação.

Com este objectivo de relembrar usos e costumes deste lugar, este evento conta com o apoio da Liga Portuguesa dos Cavalos de Corrida, e no seu programa vai incluir Corridas de Trote e Galope, bem como outras actividades de exibição, tratamento e cuidados, e de contacto com as diversas raças cavalares.

A abertura da feira esta marcada para as 19 horas do dia 16, com recepção aos participantes no secretariado, havendo demonstrações e várias actividades, bem como um convívio com porco no espeto e caldo verde, assim como animação com concertinas e cantares ao desafio, e no Domingo, dia 17, a partir das 9 horas, depois da abertura do secretariado e de um lanche para os participantes, está agendada uma demonstração hípica com concurso do melhor cavalo, seguindo-se um passeio marcado pela freguesia, e almoço convívio, ficando para mais tarde a realização de uma Corrida de Cavalos.

Durante a tarde, haverá animação musical, e serão realizadas as cerimónias de entrega de lembranças a todos os participantes nesta feira, bem como os prémios ao melhor cavalo lusitano e melhor cavaleiro trajado a rigor.

Contando com o apoio da Câmara Municipal de Castelo de Paiva, da Cooperativa Agrícola Paivense, entre outras entidades e empresas, a organização antecipa o interesse da iniciativa, recordando a utilidade do cavalo nestas terras, em tempos mais recuados e que, por força da evolução dos tempos, foi perdendo importância, daí valorizar-se esta jornada, que esperam que seja um sucesso e possa ganhar motivação para ter continuidade como cartaz na freguesia.