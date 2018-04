Castelo Branco recebeu o II Concurso de Saltos Nacional 17 Abril, 2018 21:00

Decorreu, nos dias 14 e 15 de abril, o II Concurso Hípico Cidade de Castelo Branco, uma competição de saltos de caráter nacional, que integrou as provas CSN C, da Federação Equestre Portuguesa, bem como provas open.

Tratou-se, pois, da segunda vez que o Centro Equestre de Castelo Branco (Escola Superior Agrária Castelo Branco – IPCB) organizou uma competição de caráter nacional e que recebeu conjuntos de diversos locais do país, tendo sido assinalado, tanto pelos concorrentes como pelos juízes, a considerável evolução relativamente à edição de 2017. A cidade de Castelo Branco afirma-se, assim, como um grande centro de organização de eventos hípicos de escala nacional.

Das provas federadas destacam-se os vencedores dos saltos de 1,10m André Rodrigues com Famosa da Serra, Pedro Manso com Uline e Eclipse, João Josefa com Cereja e Nuno Silva com Eristoff e de 1,20m Pedro Manso com Achnea, Enzo e Figo, Margarida Marques com Benita e Nuno Silva com Copyright.

As provas decorreram no campo de jogos da Escola Superior Agrária, local por onde passaram centenas de pessoas que, com entusiasmo e apesar da chuva do segundo dia, apoiaram os conjuntos a concurso.

Recorde-se que no passado dia 7 de abril, o Centro Equestre de Castelo Branco havia também organizado o CDR Centro (Campeonato Regional de Ensino do Centro), em que, para além da contagem para o campeonato regional da FEP, foram atribuídos pela ACCLBI – Associação de Criadores de Cavalos Lusitanos da Beira Interior os Prémios Caixa de Crédito Agrícola Mútuo.

O Centro Equestre de Castelo Branco contou nestes eventos com o apoio da Câmara Municipal de Castelo Branco, dando-se assim continuidade à dinâmica de organização de eventos hípicos na cidade, a qual vem aumentando desde 2016.

PR