Castelo Branco impulsiona valorização do Cavalo Lusitano com novo Protocolo

A Câmara Municipal de Castelo Branco reforçou o compromisso com a preservação e valorização do Cavalo Puro-Sangue Lusitano ao formalizar um Protocolo de Cooperação Financeira com a Associação de Criadores de Cavalos Lusitanos da Beira Interior (ACCLBI). A iniciativa visa apoiar a realização de eventos e projetos estratégicos que promovam a criação sustentável e o reconhecimento da raça.

Os recursos financeiros serão destinados à organização do I Campeonato Ibérico/VII Concurso de Modelo e Andamentos CCAM Beira Baixa Sul, que acontecerá nos dias 26 e 27 de abril, na Escola Superior Agrária (ESA) de Castelo Branco. Além disso, o protocolo prevê suporte para a consolidação de infraestruturas essenciais, como o Posto de Cobrição e o Laboratório de Reprodução Equina da ESA. Estas instalações, inauguradas em dezembro de 2024, desempenham um papel crucial na melhoria genética da raça, além de oferecerem suporte técnico e didático para estudantes e profissionais do setor.

Ao apoiar a ACCLBI, o Município de Castelo Branco reconhece a importância da associação na promoção e desenvolvimento do setor equestre, essencial para a economia rural e para a preservação do património cultural português. Com este investimento, fortalece-se a excelência na criação e reprodução do Cavalo Lusitano, símbolo de tradição e prestígio internacional.

A assinatura do protocolo contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues, do presidente da direção da ACCLBI, Carlos de Andrade, e do vice-presidente da direção da ACCLBI, Rui Manteigas. A parceria representa um passo significativo para o futuro da criação e valorização do Cavalo Lusitano na região.