Castelo Branco: Centro Equestre organiza concursos de Dressage e Saltos em Abril 6 Abril, 2018 16:28

O Centro Equestre de Castelo Branco (Escola Superior Agrária Castelo Branco – IPCB) organiza no dia 7 de abril (amanhã) uma jornada do Campeonato Regional de Ensino do Centro (CDR Centro) e, nos dias 14 e 15 de abril, o CSN C – Competição de Saltos Nacional C.

Ambas as provas decorrem no campo de jogos da Escola Superior Agrária e integram o calendário de competições, respetivamente de caráter regional e nacional, da Federação Equestre Portuguesa (FEP).

Nos dois concursos realizar-se-ão provas federadas e open, sendo que no CDR Centro (7Abril), para além da contagem para o campeonato regional da FEP, serão atribuídos os Prémios Caixa de Crédito Agrícola Mútuo – Beira Baixa Sul, entregues pela ACCLBI – Associação de Criadores de Cavalos Lusitanos da Beira Interior.

O Centro Equestre de Castelo Branco conta nesta organização com o apoio da Câmara Municipal de Castelo Branco e prevê acolher, nos dois concursos, cerca de duas centenas e meia de conjuntos, dando assim continuidade à dinâmica de organização de eventos equestres na cidade, a qual vem aumentando desde 2016.

Os concursos são de entrada gratuita ao público.