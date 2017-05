Cascais recebe XXIX Festival Internacional Cavalo Puro-Sangue Lusitano 16 Maio, 2017 18:41

De 15 a 17 de Junho, Cascais acolhe o XXIX Festival Internacional Cavalo Puro-Sangue Lusitano.

O Centro Hípico da Quinta da Marinha foi novamente o palco escolhido para apurar os melhores puro-sangue lusitanos provenientes dos melhores criadores nacionais e internacionais.

Este evento organizado pela APSL conta com o apoio da Câmara Municipal de Cascais e encerra com um Espectáculo Equestre e Jantar no dia 17 de Junho, no Hipódromo Manuel Possolo.

Entrada gratuita.

