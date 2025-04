Casas Novas lança site oficial do Campeonato Europeu Longines FEI

Os organizadores do Campeonato Europeu Longines FEI de salto de obstáculos acabam de lançar o site oficial do evento, que será realizado de 16 a 20 de julho de 2025 no Centro Equestre de Casas Novas, próximo da Corunha (Espanha).

Esta será a terceira edição organizada em Espanha, após Gijón em 1993 e Madrid em 2011. A plataforma digital, chamada casasnovasfeijumping2025.com, será a principal fonte de notícias, informações, programação e muitos outros conteúdos essenciais sobre o Campeonato Europeu Sénior A Corunha 2025.

Organizado a cada dois anos, o Campeonato Europeu é um dos eventos mais importantes do calendário equestre internacional. Este reunirá os melhores cavaleiros do continente em Casas Novas, marcando a primeira edição realizada na Galiza e na província da Corunha.

Esta escolha coloca a Corunha ao lado de outras cidades-sede emblemáticas, como Milão, Roterdão, Gotemburgo e Windsor, entre outras.