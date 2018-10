Carruagem que remonta à Idade do Ferro descoberta em Yorkshire 18 Outubro, 2018 18:45

Uma carruagem que remonta à Idade do Ferro foi descoberta em Yorkshire, tornando-se a segunda vez em dois anos que houve essa descoberta.

A descoberta foi feita em uma pequena cidade com o nome de Pocklington, em Yorkshire, em um canteiro de obras onde as casas estavam sendo construídas.

Agora o trabalho nas casas foi interrompido enquanto uma escavação completa ocorre a partir de Outubro. O que é interessante sobre a descoberta é que não apenas uma carruagem foi descoberta, mas também os esqueletos do cavalo que puxaram a carruagem e os restos humanos do motorista.

O director administrativo da Persimmon Homes, em Yorkshire, confirmou que uma descoberta arqueológica de importância significativa havia sido feita. Essa descoberta é uma carruagem puxada por cavalos da Idade do Ferro. Ele prosseguiu dizendo que a escavação está em andamento por arqueólogos que vão datar o achado e detalhá-lo. Durante a Idade do Ferro, era prática comum enterrar carruagens. O que os arqueólogos não esperavam encontrar eram os restos do cavaleiro da carruagem e dos cavalos que o puxavam. A descoberta remonta a 500 aC e, na época, foi a única descoberta desse tipo em 200 anos. Até o momento, foram apenas 26 carretas escavadas no Reino Unido.

Arqueólogos disseram que era incomum que os cavalos fossem enterrados junto com a carruagem e restos humanos.

Paula Ware, directora administrativa da MAP Archaeological Practice Ltd, disse:

“A carruagem estava localizada no último carrinho quadrado a ser escavado e na periferia do cemitério. As descobertas estão destinadas a ampliar nossa compreensão da cultura Arras (Idade do Ferro) e a datação de artefactos para proteger contextos é excepcional.”

Na Idade do Ferro, a carruagem era vista como um símbolo de status pertencente a quem tinha dinheiro. Inclusive cavalos no enterro de restos humanos de tal pessoa é desconhecido. É algo que os pesquisadores têm intrigado.

Fonte: Vintage News