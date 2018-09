«Carlo 273» de Sergio Álvarez Moya passa a uma merecida reforma (VÍDEO) 27 Setembro, 2018 8:19

O adeus de uma lenda. O cavaleiro espanhol, Sergio Álvarez Moya anunciou a retirada desportiva de Carlo 273 (Contender x Cascavelle). Assim, este Holsteiner diz adeus às pistas aos 17 anos.

Moya com Carlo 273 venceu os Grandes Prémios da Corunha (2012) e de Zurique (2015), terminou em terceiro lugar no Rolex G.P. de Aachen (2016), em quarto na final da Taça do Mundo de Gotemburgo em 2013 e alcançou o sexto lugar nos Campeonatos da Europa em Aachen em 2015.

Vale a pena recordar que Carlo 273, foi montado pelo campeão olímpico em título o britânico Nick Skelton tendo conquistado a medalha de bronze nos Campeonatos da Europa em Madrid (2011) antes de ser vendido ao cavaleiro espanhol em 2012.

A emotiva despedida de Carlo será em Dezembro durante a qualificativa da Taça do Mundo (CSI5*) em Casas Novas na Corunha, Espanha.