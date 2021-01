Cardiga Training Center abre 2021, com Ciclo de Workshops 31 Dezembro, 2020 4:07

Estão abertas as inscrições, até dia 5 de Janeiro, para 1ª Edição E-Learning de um Ciclo de Workshops, certificados, organizados pelo Cardiga Training Center, pólo de formação, da Academia Equestre João Cardiga, com certificação da DGERT, validação da FEP-Federação Equestre Portuguesa e do IPDJ-Instituto Portuguesa do Desporto e Juventude.

Os referidos workshops, terão a duração de 3 horas /cada, permitem obter 0,6 Unidades de crédito e acesso à plataforma SIGO, para complementar o seu curriculum. Poderá inscrever-se apenas num deles ou, optar por um pacote de cinco, tal como segue:

POPULAÇÃO-ALVO

As formações dirigem-se em primeiro plano, a treinadores de equitação que estejam em condições de revalidar o seu título profissional e/ou que se interessem pelos temas abordados. Paralelamente, está aberto a atletas, pais e todos os que tenham desejem aprofundar o seu conhecimento.

Valores (isentos de Iva)

1 Workshop = 40€

Pacote de 5 Workshops = 175€

Para garantir a sua reserva, deverá enviar o comprovativo de pagamento de 50% do valor ate à data do Fecho das Inscrições através do E-Mail: ctc@academiaequestrecardiga.com. Os restantes 50% devem ser pagos logo que confirmada a ação.

O pagamento pode ser efetuado por Transferência Bancaria PT50 0007 0000 0043 3646 1642 3

Nota: Para os treinadores que pretendem aceder aos créditos para revalidação da cédula, relembramos que é da vossa responsabilidade garantir que a inscrição na FEP-Federação equestre Portuguesa, deverá estar regularizada.

Ficha de Inscrição AQUI