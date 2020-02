Cardiga Equestrian Circuit vai no 2º Open e atrai marcas 25 Fevereiro, 2020 17:56

O 2º OPEN EQUITAÇÃO, que decorreu domingo, 23 de Fevereiro, entre as 10h30 e as 17h30 e contou com a adesão de 35 concorrentes desde os 7 aos 40 anos de idade e o apoio de duas novas marcas – Oeiras Valley e Tendido4, representante da marca espanhola La garrocha

A manhã foi dedicada às provas em Póneis (Infantis, Iniciados e Juvenis) e de tarde realizaram-se provas FEP e FEI, que foram avaliadas pela juíza Francisca Bastos.

Os resultados deste 2º Open, bem como o ranking do CEC-Cardiga Equestrian Circuit pode ser acompanhado através do software www.gira.io. Este software de gestão desportiva é um dos parceiros da iniciativa, que conta, ainda, com importantes apoios, nomeadamente; o IMED-Instituto Medico Dentário, CPEClínicas Oeiras, a Gesbanha-Contabilidade e Gestão, O Mundo da Equitação, a Revista Equitação e o reconhecimento da FEP.

Recorde-se que este evento desportivo CEC-CARDIGA EQUESTRIAN CIRCUIT 2020, tem como principais objetivos; Apoiar a Formação equestre desportiva; Proporcionar igualdade de oportunidades (Neste circuito, os praticantes podem partilhar os cavalos das suas Escolas); Incentivar os praticantes para a equitação desportiva de competição privilegiando o respeito pelas regras, o respeito pelo outro, o fairplay, o saber estar e saber aceitar o resultado, conforme consagrado no regulamento da FEP.

De acordo com o calendário abaixo o 3º OPEN esta agendado para o dia 15 de Março.