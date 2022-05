Canadiana Beth Underhill vence o Grande Prémio Rolex de La Baule (VÍDEO)

O CSIO5* de La Baule, França, terminou neste domingo com o triunfo da olimpica Beth Underhill no Grand Prémio Rolex de La Baule que distribuiu €500.000 em prémios pecuniários. A vencedora encaixou a generosa quantia de €165.000…

Montando o garanhão belga, Dieu Merci Van T&L (x Toulon), Beth conseguiu dois percursos sem faltas registando o melhor tempo de 43,77s na segunda ronda.

Dos 12 conjuntos que ficaram apurados para a segunda mão, apenas dois terminaram com zero pontos. Oito conjuntos optaram por retirar ou foram eliminados.

O brasileiro Yuri Mansur com Vitiki conquistou a prata, sem faltas em 45 segundos, tendo recebido o prémio de 100 mil euros. O francês Pierre Marie Friant com Urdy D’Astree e o belga Gregory Wathelet com Nevados S terminaram em 3º ex-aequo, ambos com quatro pontos no desempate em 41,66s. O suíço Steve Guerdat com Venard de Cerisy foi quinto classificado.

Consulte os resultados AQUI