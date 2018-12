Campos de Férias de Natal no Pony Club do Porto 3 Dezembro, 2018 7:16

Este ano, nas férias de Natal o Pony Club do Porto oferece ao seu filho um conjunto de atividades diferentes!

Passar dias de férias a tratar de cavalos e póneis, montar e alimentá-los são algumas das atividades disponíveis no Pony Club, no centro da cidade do Porto e em pleno contacto com a natureza.

Atividades “quentinhas” também estarão disponíveis, como o atelier de biscoitos de Natal, atividades de expressão artística, atelier de trabalhos alusivos ao Natal entre outras surpresas. Garantida a diversificação e diversão, num lugar ímpar, onde a amizade e a cooperação são as palavras chave dos dias por aqui passados.

INFORMAÇÕES

Semanas – de 17 a 21 e de 26 a 28 de Dezembro;

Participantes – dos 5 aos 14 anos;

Horário – das 9h às 17h;

Atividades – tratar, alimentar e montar os póneis; aulas de equitação; artes plásticas e actividades com temáticas de Natal; visitas/workshops; dinâmicas de grupo, etc;