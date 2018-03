Campos de férias da Páscoa no Pony Club do Porto 9 Março, 2018 8:16

Esta Páscoa, os campos de férias do Pony Club do Porto são na casa nova, na Rua Fonte do Outeiro 272, em Paranhos.

Temos novos picadeiros, salas e espaços ao ar livre criando assim melhores condições para viveres momentos únicos e inesquecíveis com os amigos póneis.

Além das actividades diárias com o Dandy e com o Beauty, dois dos nossos póneis, vais ter um atelier de trabalhos manuais, yoga, capoeira entre outras surpresas, sempre numa envolvente que privilegia os momentos ao ar livre e com animais.

O Pony Club está a preparar umas férias de arrasar! Estás pronto para a diversão?

PROGRAMA:

Semana 1 – de 26 a 29 de Março;

Semana 2 – de 2 a 6 de Abril;

Participantes – dos 5 aos 14 anos;

Actividades – tratar e montar os póneis; artes plásticas e actividades temáticas; yoga; capoeira; caça ao tesouro, dinâmicas de grupo, etc;

Preço – desde 110€ por participante (incluí actividades, almoço e lanche);

Inscrições e mais informações através do email info@ponyclubdoporto.org, dos telefones 228 318 288 / 926550274

ou no site www.ponyclubdoporto.org