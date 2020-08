Campo Pequeno vandalizado em dia da “Corrida do Ano” 27 Agosto, 2020 10:40

A Praça de Touros do Campo Pequeno “acordou” esta manhã vandalizada, e logo no dia em que se realiza a “Corrida Estrela” do ano 2020.

O empresário Luís Miguel Pombeiro deu conta disso nas redes sociais, publicando várias fotografias em que são visiveis os actos de vandalismo.

“Os novos fascistas ditos anti taurinos foram pintar de vermelho um edifício Património Histórico e Cultural a nossa casa Campo Pequeno … Há que tomar medidas...”, escreveu nas redes sociais.

Pela madrugada, um grupo de alegados anti-taurinos, terá vandalizado a fachada da praça, pintando-a de vermelho um património histórico, de valor incalculável e que tem servido gerações e gerações.

Ao tomar conhecimento da situação, as empresas Plateia Colossal e a Ovação e Palmas alertaram a Polícia de Segurança Pública, que tomaram conta da ocorrência, investigando agora a origem do acto de vandalismo, socorrendo-se mesmo das imagens de vídeo vigilância do espaço.

Recorde-se que esta noite tem lugar uma corrida de enorme expectativa, com a presença de João Moura Caetano, João Moura Jr. e João Ribeiro Telles, na lide de touros de Romão Tenório, com as pegas a cargo dos Forcados Amadores de Évora e Aposento da Moita.

Fonte: Touro & Ouro