Campo Pequeno recebe Dia da Tauromaquia

O Campo Pequeno vai abrir as suas portas no dia 29 de Fevereiro para celebrar a cultura portuguesa e a cultura tauromáquica. Depois do sucesso da primeira edição, o Dia da Tauromaquia regressa em 2020 com um programa recheado de iniciativas para toda a família, aficionadas ou não, numa oportunidade única para conhecer várias artes do nosso país.

Além de um Festival taurino de luxo e das demonstrações de forcados, Toureio a Cavalo e a Pé, destacam-se as mostras de Fado, Cante Alentejano, um concerto de Pasodobles, mano a mano, entre duas Bandas Filarmónicas, Flamenco, Sevilhanas, Artesanato e Trajes Taurinos, e uma espectacular Demonstração Equestre. A tudo isto juntam-se as Artes e Ofícios Taurinos e um conjunto de exposições, com destaque para uma exposição de Casacas de Toureio únicas no mundo. Não percas as Bulltalks e a oportunidade de aprender a tourear.

Os mais pequenos têm preparado um dia inteiro de jogos infantis, uma praça insuflável, tourinhas, capotes e muletas e teatrinhos infantis.

Este é um dia único e inédito para viver a sua paixão ou descobrir uma nova. Todo o programa será revelado em breve.

Compra já o teu bilhete para o Festival Taurino que te dá acesso gratuito aos Recortadores, Concerto de Pasodobles e Demonstração Equestre. As restantes actividades são de entrada livre.

O cartel completo para o festival misto será assim composto pelos cavaleiros António Telles, Ana Batista (que inicia a comemoração dos 20 anos de alternativa), Francisco Palha e Luís Rouxinol Jr. e os matadores de toiros Nuno Casquinha e João Silva “Juanito”. Os novilhos pertencerão a 6 ganadarias portuguesas e serão pegados pelos Forcados Amadores de Santarém e de Lisboa.

O Festival Taurino terá este ano uma configuração diferente, não existindo lides a duo. Cada artista lidará um novilho. Todos os artistas actuarão de forma gratuita e os ganaderos cederão as redes a lidar. As receitas geradas pelo festival serão destinadas a apoiar a defesa e promoção da Festa, através da PRÓTOIRO.