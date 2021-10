Campeonatos Nacionais de Saltos ’21 – Resultados após 2 classificativas 2 Outubro, 2021 8:07

Começaram esta quinta-feira e prolongam-se até domingo, na Sociedade Hípica Portuguesa, os Campeonatos Nacionais de Saltos de Obstáculos nas categorias: Cavaleiros de Obstáculos (CPCO), Campeonato de Portugal de Amadores (CPAM), e o Campeonato de Portugal Atletas Veteranos de Saltos de Obstáculos (CPAVSO). Paralelamente decorre um concurso nacional de categoria B.

Disputadas as primeiras duas classificativas do CPCO, António Matos de Almeida com o garanhão Calypso de Kamelia lidera provisoriamente este campeonato com 4,74 pontos, seguido de Duarte Seabra com Mhs Fernhill Showtime (7,92pts) e de Hugo Carvalho com Vichy du Puits (8 pts).

No Campeonato de Portugal de Amadores, Mariana Moreira Rato com Graciana com zero pontos nas duas classificativas lidera este campeonato. Nelson Neto em segundo lugar com Gaiata e em terceiro Francisco Stilwell com Guenieta.

No Campeonato de Veteranos Jorge Macedo com C-Invictus Z, após as duas classificativas mantem-se na liderança provisória com 4 pontos.

Resultados AQUI