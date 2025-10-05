Campeonatos de Cavalos Novos 2025: Português de Desporto em destaque em Alter

A Coudelaria de Alter voltou a ser palco da nova geração do desporto equestre, ao organizar entre os dias 2 e 5 de outubro a segunda edição dos Campeonatos de Cavalos Novos. Este evento reuniu 80 cavalos, um aumento expressivo face aos 67 participantes de 2024, refletindo o crescimento e a vitalidade da criação nacional.

Mais cavalos, mais competição

O incremento no número de inscritos foi notório nas categorias de 4, 5 e 6 anos, cada uma com mais nove participantes do que na edição anterior — sinal claro da aposta crescente dos criadores e cavaleiros na formação e valorização de cavalos novos de saltos.

4 anos: António Matos Almeida domina e o PD brilha

Na categoria de 4 anos, António Matos Almeida destacou-se ao conquistar a Medalha de Ouro com BWP Valentino Van Het Paardenhof (El Barone x Salina Van Het Paardenhof), do criador Antoine de Turck e propriedade de Faras Nukhba Fzco, terminando todas as provas sem faltas.

O cavaleiro garantiu ainda a Medalha de Prata com o garanhão Português de Desporto (PD) Rupercut 301 (Upercurt Kerve x Jade 301), do criador e propriedade de Dionísio José Pinto de Magalhães.

O pódio completou-se com Hugo Tavares, que conquistou o Bronze com o garanhão PD Rasall du Roi (Klasall x Alerga du Bremoy), criado por Pedro Moura e propriedade do próprio cavaleiro.

5 anos: Dobradinha de Hugo Tavares

Entre os 30 participantes da classe de 5 anos, Hugo Tavares assinou uma dupla vitória ao arrecadar o Ouro com El P (El Barone 111 Z x Jasall), do criador Nutriva, e a Prata com a égua Nutriva P (Casall x Cena).

O cavaleiro António Matos Almeida fechou o pódio com o KWPN Pavarotti (Ludovic x Espe), vencedor dos 4 anos na edição anterior, que desta vez ficou com o Bronze.

6 anos: Vitória do PD para António Matos Almeida

Na categoria de 6 anos, 14 dos 25 cavalos chegaram à final. António Matos Almeida voltou a subir ao lugar mais alto do pódio, desta vez com o garanhão PD Pretty Boy SJ (Casago x Chelsie), criado pela SAGRI – Sociedade Agrícola Lda. e propriedade da RPLM – Gestão e Investimentos, SA.

A Prata foi conquistada por Hugo Carvalho com o KWPN Omega (Arezzo VDL x Tornita L), enquanto o Bronze foi partilhado por cinco conjuntos ex aequo em 3.º lugar: João Caldeira, com o Holsteiner Zircon Blue (Zirocco Blue x Serena II), Hugo Tavares, com a égua Holsteiner Masall P (Casall x Cena), propriedade do cavaleiro, José Carvalho, com o BWP Tierlantijn Van de Kruishoeve (Malito de Reve x Mademoiselle de Reve) propriedade da Equinócio Solene Unipessoal Lda., Bernardo Seabra, com a égua PD Pocahontas, e Diogo Ramires, com a égua CP Pérola (Hino a Baloubet x Xangai), propriedade de Antonio Chaves Ramos/Maria Rita Bustorff Vinhas — todos com 8 pontos de penalização na final.

7 anos: Hugo Carvalho e António Matos Almeida dividem pódio

Nos 7 anos, com apenas cinco participantes, Hugo Carvalho voltou a dominar, conquistando Ouro e Bronze com Nau – N e Noble Style – N (KWPN), ambos propriedade da SMVB – Sociedade de Médicos Veterinários da Beira, Lda.

A Medalha de Prata foi para António Matos Almeida, o PD Old Boy SJ (Upercut x Chelsie), criado pela SAGRI – Sociedade Agrícola Lda. e propriedade da RPLM – Gestão e Investimentos, SA.

Português de Desporto confirma estatuto de excelência

A edição de 2025 dos Campeonatos de Cavalos Novos confirmou o talento e a qualidade da criação portuguesa. O Português de Desporto (PD) foi, sem dúvida, um dos grandes protagonistas do evento, somando medalhas em todas as categorias e rivalizando com algumas das mais prestigiadas linhagens internacionais.

O desempenho consistente dos garanhões e éguas PD evidencia o potencial competitivo e genético da raça, consolidando o seu papel como uma referência em ascensão no panorama equestre e apontando para um futuro promissor para a criação nacional.

