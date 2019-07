Campeonatos da Europa de Dressage da Juventude: Falta uma semana para começar a festa! 17 Julho, 2019 19:08

O complexo Horses Riviera Resort em San Giovanni in Marignano (Itália) será o palco de excelência para uma das provas máximas do hipismo internacional: o Campeonato da Europa de Dressage da Juventude 2019. Prevê-se muita adrenalina na discussão dos títulos europeus nesta disciplina, a travar entre 24 e 28 de Julho em San Giovanni in Marignano.

Num ambiente único de competição e convívio, são esperados 220 participantes de 26 países, num evento que terá a cerimónia de abertura na próxima terça-feira (23 Jul).

Nos quatro escalões, o maior número de participantes será nos Juniores (78 de 24 países), seguidos dos Young Riders (57 de 17 países), Children, (51 de 21 países) e Sub-25 (34 de 11 países). Quatro países terão 4 participantes em cada categoria: Alemanha, Itália, Holanda e Espanha. Portugal apresenta-se com duas equipas: Juniores e Young Riders e 2 cavaleiras individuais “Children”.

Os adeptos portugueses esperam, que os atletas nacionais voltem a surpreender. Recorde-se que, em 2018, Martim Meneres (4º lugar no Ranking Mundial de Dressage YR), alcançou a 8ª posição com o Lusitano Equador entre os 19 conjuntos que disputaram a final individual.

Portugal será representado por:

Children:

•Luana Margarida Gomes – Destemido

•Maria Benedita Gonçalves – Handalusa

Juniores

•Sebastião Lucas Lopes – Fidelio Plus

•Francisca Monteiro – Weserprinz

•Maria Mafalda Deitado – Bandolim

•Maria Beatriz Gonçalinho – Fidelius

Young Riders:

•Martim Menéres – Equador

•Yoann Pinto – Douro

•Mário João Freire – Filósofo

•Francisco Vila Nova – Sir Saburo

Lista de participantes:

Children

Juniores

Young Riders

Sub-25