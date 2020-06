Campeonatos da Europa da Juventude 2020: FEI mantém a suspensão 26 Junho, 2020 21:57

Definitivamente não se realizará este ano, os Campeonatos da Europa da Juventude de Saltos, decidiu a Comissão Executiva da Federação Equestre Internacional, que também aprovou a organização conjunta destes campeonatos em Vilamoura e Oliva (Espanha) para 2021 e 2022.

A C.E. da FEI ratificou na reunião de 25 de Julho a decisão que havia tomada em meados de Maio passado, suspendendo os Europeus da Juventude de Saltos que iam decorrer em Vilamoura este ano. A FEI entende que não houve nenhuma alteração substancial nas condições que em Maio aconselharam ao cancelamento destas competições.

De acordo com o comunicado da FEI, esta recomendação do Comité de Saltos de Obstáculos é unânime e considera “um risco inaceitável a falta de rodagem deste cavaleiros e cavalos” para disputar os campeonatos este ano”.

Alterações ao calendário FEI:



FEI Championships 2020 (adiados para 2021)

*FEI Driving European Championship for Young Drivers, Juniors & Children – Lamotte-Beuvron (FRA), dates TBC

*FEI Para Driving World Championship for Singles – Schildau (GER), dates TBC

*The above postponements were both approved as Emergency Board Resolutions under Article 20.3 of the FEI Statutes.

FEI Championships & Finals 2021



Saltos

– South American Jumping Championships for Young Riders, Juniors, Pre-Juniors and Children – Carrasco, Montevideo (URU), 7-13 September 2021

– FEI Jumping European Championships for Young Riders, Juniors & Children – Vilamoura, dates TBC

Driving

– FEI Driving World Championship for Young Horses – Mezohegyes (HUN), dates TBC

FEI Championships & Finals 2022

Saltos

– FEI Jumping European Championships for Young Riders, Juniors & Children – Oliva (ESP), dates TBC

Dressage

– FEI Dressage European Championship for Juniors & Young Riders – Hartpury (GBR), dates TBC

Concurso Completo

– FEI Eventing European Championship for Juniors & Young Riders – Hartpury (GBR), dates TBC

Atrelagem

– FEI Driving European Championship for Young Drivers, Juniors & Children – Ászár-Kisbér (HUN), dates TBC

– FEI Driving World Championship for Singles, Haras du Pin (FRA), dates TBC

Volteio

– FEI Vaulting European Championship for Juniors, Kaposvár (HUN), 27-31 July

FEI Driving World Cup™ Series Season 2020/2021

The legs of the FEI Driving World Cup™ series for the 2020-2021 season were allocated as follows:

Lyon (FRA) 31 October-1 November 2020

Maastricht (NED) 6-7 November 2020

Stuttgart (GER) 11-15 November 2020

Budapest (HUN) 28-29 November 2020

Geneva (SUI) 12-13 December 2020

London (GBR) 18-19 December 2020

Mechelen (BEL) 26-30 December 2020

Leipzig (GER) 14-17 January 2021

The Final of the FEI Driving World Cup™ 2021 has already been allocated to Bordeaux (FRA) on 4-7 February 2021.

Confira a notícia completa AQUI