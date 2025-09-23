Campeonato Nacional de Cavalos Novos – Saltos de Obstáculos

A Federação Equestre Portuguesa divulga a listagem provisória dos cavalos apurados para o Campeonato Nacional de Cavalos Novos de Saltos de Obstáculos, que terá lugar de 1 a 5 de outubro, na Coudelaria de Alter (Alter do Chão).

As provas estarão divididas pelas categorias:

As inscrições de todos os conjuntos devem ser feitas através do formulário oficial e enviadas para o e-mail da FEP: joana.reis@fep.pt, para validação.