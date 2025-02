Campeonato Nacional da Liga Portuguesa de Trote e Galope 2025 arranca em março

No próximo dia 2 de março, a emoção e a elegância das corridas de cavalos tomam conta do prestigiado Hipódromo Municipal de Celorico de Basto com o início do Campeonato Nacional da Liga Portuguesa de Trote e Galope 2025.

Embora o calendário oficial ainda não tenha sido divulgado na íntegra, já são conhecidas as três primeiras jornadas da competição.

O Hipódromo de Carvalho em Celorico de Bastos foi o palco escolhido para a jornada inaugural, que contará com um total de sete mangas: três de galope, três de trote e uma dedicada aos garranos.

Destaque para o Grande Prémio reservado aos trotadores logo na primeira jornada. Apenas poderão participar neste prestigiado evento os cavalos adquiridos no “Le Trot Sales 2024”.

A segunda jornada decorrerá a 16 de março no Hipódromo de Ponte da Barca, enquanto a terceira jornada terá lugar no Hipódromo Municipal da Maia, no dia 6 de abril.