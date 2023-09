Campeonato Europeu de Paradressage 2023 – Resultados da 1ªJornada

A primeira jornada do Campeonato Europeu de Paradressage da FEI esta terça-feira, proporcionou um dia emocionante em Riesenbeck, com muitos debutantes em campeonatos e atletas a conquistarem pela primeira vez lugares no pódio nos Graus I, II e III.

Grau I Individual

Rihards Snikus (LAT) e King of the Dance conquistaram a medalha de ouro, apesar de um erro no percurso, terminaram com uma pontuação de 75,250% no Grau I. A medalha de prata foi para a alemã Martina Benzinger, montando Nautika, com 74,833%, seguida de perto por Gabby Blake. Foi um momento emocionante, já que a estreante em campeonatos Gabby Blake e a sua montada Strong Beau, conquistaram a medalha de bronze com uma pontuação de 74,583%.

Por Portugal, Ana Isabel Mota Veiga e o Lusitano Convicto ficaram classificados na 12ª posição com a pontuação de 66,458%.

Grau II Individual

Medalha de ouro para a alemã Heidemarie Dresing com Horse24 DooLoop alcançaram a pontuação de 74,776%. Ficou posicionada confortavelmente à frente da britânica Georgia Wilson com Sakura, que terminou com 72,966% e recebeu a prata. A norueguesa Ann Cathrin Lübbe com La Costa MajLund recebeu o bronze 72,724%.

Grau III Individual

O triunfo no Grau III foi da experiente dupla dinamarquesa, Tobias Thorning Jørgensen e a adorável égua Jolene Hill, que garantiram mais uma medalha de ouro com 77,767%. A medalha de prata foi para a jovem estrela em ascensão a francesa, Chiara Zenati, e o seu cavalo preto Swing Royal Ifce, com 72,900%. Logo atrás com 72,633%, ficou a cavaleira da casa e estreante em campeonatos Melanie Wienand, montando Lemony’s Loverboy.

O atleta português Pedro Paletti Felix com o Lusitano Grijó alcançou 66,300% (11º) no G.P. primeira qualificativa para o G.P. Freestyle.

