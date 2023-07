Campeonato Europeu da Juventude: Uma porta para uma Carreira de Sucesso

O Campeonato Europeu de Saltos da Juventude tem sido reconhecido há muito tempo como um trampolim para jovens cavaleiros embarcarem numa jornada rumo a uma carreira de sucesso no mundo da equitação.

Este prestigioso campeonato reúne talentosos cavaleiros de toda a Europa, fornecendo-lhes uma plataforma para mostrar o seu talento, aptidão e competir ao mais alto nível. Mas será que o sucesso no Campeonato Europeu realmente serve como uma porta para uma carreira equestre próspera? Além disso, quais os cavalos que desempenharam um papel fundamental em ajudar estes jovens cavaleiros de saltos a alcançar as suas vitórias?

Alcançar o sucesso no Campeonato Europeu de Jovens Cavaleiros é um marco significativo e um indicativo do talento e sucesso potencial. Abre portas e oferece oportunidades, mas cabe aos próprios cavaleiros traçar o seu caminho, superar obstáculos, e aperfeiçoar um trabalho contínuo.

Campeões jovens que se tornaram cavaleiros de destaque…

Alguns vencedores do passado no Campeonato Europeu no escalão Jovens Cavaleiros

Ano Cavaleiro Cavalo

2018 Harry Charles Vivaldi du Dom

2017 Bryan Balsiger Clouzot de Lassus

2012 Martin Fuchs Principal 12

2011 Nicola Philippaerts HH Carlos

2010 Douglas Lindelöw Talina

1999 Gerco Schröder Geneve

1996 Julien Epaillard Si Tu Viens

1994 Jeroen Dubbeldam Killarney

1985 Patrice Delaveau Laeken

1983 Roger-Yves Bost Jorphee du Prieur

1982 Eric vd Vleuten Expo Visar

1981 Jan Tops Nargus

Alguns vencedores do passado no Europeu no escalão de Juniores

Ano Cavaleiro Cavalo

2016 Gilles Thomas Indiana v.h Kapelhof

2010 Olivier Philippaerts Carisma

2001 Sergio Moya Flash de la Ramee

1994 Björn Nagel Calando 14

1994 Björn Nagel Calando 14

1977 Eric Navet Brooklyn

1975 Nick Skelton Brooklyn

1970 Marcus Fuchs Famos

Fonte: Lien Hendrickx