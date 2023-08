Campeonato do Mundo de Cavalos Novos de Dressage “teve um bom começo”

Começou esta quinta-feira o Campeonato do Mundo de Cavalos Novos de Dressage em Ermelo, Holanda, com a participação nacional a começar bem.

A jornada começou com a prova preliminar de 4 anos, na qual participaram trinta conjuntos entre eles Diogo Silva Pinto com Betty Boop du Neuf que alcançou a pontuação de 7,38 pontos ocupando o 25º lugar, Roberto Brasil com Van Sagres terminou em 27º com 7,26 pontos. Venceu esta reprise a dinamarquesa Mette Sejbjerg Jensen com Opoque conseguindo a pontuação de 9,36 pontos

Seguiu-se a reprise preliminar para cavalos de 5 anos que contou com 44 participantes. Leandro Freire com a égua Hellen di Fonteabeti com 7,04 pontos terminou em 41º ex-áqueo com o espanhol José Garcia Mena com o Lusitano Omero-Hi.

A dinamarquesa Anne-Mette Standby Hansen com Valerie B venceu esta reprise com 9,68 pontos.

Hoje realizam-se as reprises preliminares para cavalos de 6 e 7 anos que contam com a participação do cavalo Lusitano Nuelo Campline com João Victor Oliva (BRA) e Roberto Brasil com o Westfalian Victory Prime.

Resultados AQUI