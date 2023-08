Campeonato do Mundo de Cavalos Novos de Dressage: 3 Cavalos Lusitanos Inscritos

De 3 a 6 de Agosto os melhores cavalos novos de dressage do mundo, deslocam-se até Ermelo (Holanda) para disputar o Campeonato do Mundo.

As medalhas estarão em disputa nas categorias de 5, 6 e 7 anos de idade.

Lusitanos Inscritos

– João Victor Oliva (BRA) – Nuelo Campline (Escorial x Faquita das Lezírias), propriedade da Horsecampline – 6 anos

– Frederico Mexia de Almeida (POR) – Nogá (Rubi AR x Farrusca por Xilef) propriedade da Sociedade Agr. São Cristovão Lda. – 6 anos

– José António Garcia Mena (ESP) – Omero Hi (Junto HI x Jade HI por Dom HI) propriedade da Dressage Top Lda. – 5 anos

Portugal estará ainda representado pelos seguintes conjuntos:

– Roberto Brasil – Van Sagres – Westfalian – 4 anos

– Diogo Silva Pinto – Betty Boop du Neuhof – Baden-Württemberg – 4 anos

– Leandro Freire – Hellen di Fonte Abeti – Hanoveriana – 5 anos

– Roberto Brasil – Victory Prime – Westfalian – 7 Anos

OE e Resultados AQUI