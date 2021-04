Campeonato de Portugal da Juventude de Saltos de Obstáculos 2021 – Escalões Etários 28 Abril, 2021 7:22

A Federação Equestre Portuguesa através da Circular Nº 13/ SO / 2021 informa que os escalões a considerar para o Campeonato de Portugal da Juventude de Saltos de Obstáculos 2021 são organizados da seguinte forma:

CAMPEONATO INICIADOS – Prova destinada exclusivamente a Atletas do escalão de Iniciados – compreende as idades dos 8 anos ao ano em que completam 12 anos.

CAMPEONATO PRÉ-JUVENIL – Prova destinada a Atletas dos escalões de Iniciados e de Juvenis – compreendem as idades do ano em que completam 12 anos até ao fim do ano que completam os 14 anos.

CAMPEONATO JUVENIL – Prova destinada a Atletas dos escalões de Juvenis – compreendem as idades do ano em que completam os 12 anos até ao fim do ano que completam os aos 14 anos.

CAMPEONATO PRÉ-JUNIOR – Prova destinada a Atletas dos escalões de Juvenis e Juniores – compreende as idades desde o ano em que completam os 14 anos, até ao fim do ano em que fazem os 18 anos.

CAMPEONATO JUNIOR – Prova destinada a Atletas dos escalões de Juniores – compreendem as idades desde o ano em que completam os 14 anos, até ao fim do ano em que fazem os 18 anos.