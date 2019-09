Campeonato de Espanha de Dona Vaquera apresentado na Golegã 12 Setembro, 2019 6:26

No sábado, dia 7, na Varanda do Pavilhão Turf/Câmara, no Arneiro da Feira, Golegã, foi feita a apresentação do Campeonato de Espanha de Doma Vaquera, pelo Presidente da Câmara Municipal da Golegã, José Veiga Maltez, por Macarena Robles Quinta, Vereadora de El Rocío, do Município de Almonte, com o Pelouro Equestre, e por D. Antonio Rodríguez Basurto, Membro do Comité Assessor do Campeonato de Espanha de Doma Vaquera, numa manifestação de união entre os dois Municípios.

Segundo a Vereadora Macarena Robles Quinta, este ano o Campeonato, que se realizará nos dias 4, 5 e 6 de Outubro em Almonte, é dedicado à Golegã “localidade portuguesa com grande tradição equestre, e de uma filosofia de vida muito similar a Almonte, pela importância que o Cavalo revela na sua economia e na sua cultura”.