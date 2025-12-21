Campeonato de Dressage Open encerra época desportiva na Sociedade Hípica Portuguesa

A Sociedade Hípica Portuguesa, em Lisboa, encerrou a época desportiva com a realização do Campeonato de Dressage Open, que decorreu no passado fim de semana, sexta-feira, 19, sábado, 20, e domingo, 21 de dezembro de 2025. A competição ficou marcada por condições meteorológicas adversas, com chuva, aguaceiros e temperaturas muito baixas, tornando o desafio particularmente exigente para cavaleiros e cavalos, uma vez que todas as provas foram disputadas no exterior.

Apesar do tempo instável, ao longo de três dias de competição, 33 conjuntos participaram nas diferentes reprises, muito disputadas, culminando na consagração dos novos campeões do Open 2025, num ambiente de elevado nível técnico, resiliência e espírito desportivo.

Nível Preliminar

A medalha de ouro foi conquistada por Mafalda Galiza Mendes, vencedora do Nível Preliminar, montando o PSL Raro (Zaire x Ursula), propriedade de Ana Rita Alves Antunes. Com parciais de 73,974%, 72,679% e 71,667%, alcançou a média final de 72,773%.

A medalha de prata foi atribuída a João Faustino, com o PSL Ronaldo Plus, propriedade da Dressage Plus, que terminou com uma média final de 70,693% (71,923%, 70,417% e 69,739%).

O bronze ficou para André Batista, montando o PSL Raio Plus, propriedade de Tânia Vanessa Silva Pereira, alcançando a média final de 68,397%.

Nível Elementar

No Nível Elementar, o triunfo pertenceu a João André Gonçalves, com o PSL Que-Curioso (Rubi x Almonda), criado e pertencente a José e João Veiga Malterz, que obteve uma pontuação final de 69,362% (69,688%, 69,537% e 68,862%).

O segundo lugar foi alcançado por João Carlos Rodrigues Bento, com o PSL Quilate (Fogoso x Amora), propriedade de Rui Pedro Rolo, com média final de 69,203%.

Em terceiro, classificou-se Isabel Ribeiro Telles de Queiroz, com o Hanoveriano Delta (Dante Weltino x Flor Plus), criado e propriedade da Fine Horses Lda., terminando com a média final de 69,072%.

Grau Médio

No Grau Médio, João Carlos Rodrigues Bento sagrou-se vencedor, montando Poker da Lagoalva (Craque das Figueiras x Ibérica da Lagoalva), propriedade do cavaleiro, alcançando uma média final de 69,936% (70,360%, 69,956% e 69,491%).

A medalha de prata foi conquistada por João André Gonçalves, com o PSL Perfeito do Lima (Rubi x Hidra da Toula), do criador e proprietário Coudelaria Rio Lima, com a média final de 66,849%.

Daniel João Silva Pires terminou na terceira posição, montando o Hanoveriano Diamant das Postas, propriedade de Deolinda Bartolomeu e Daniel Pires, com 65,833%.

Grau Avançado

No Grau Avançado, a vitória pertenceu a Gonçalo Diabinho, montando o PSL Nativo da Moura (Spartacus x Flicka), propriedade de Carlos Manuel Gomes Branco, que alcançou a média final de 66,724%.

Maria Margarida Tamagnini Abreu foi segunda classificada, montando o PSL Jerusalem, com 66,639%, enquanto Margarida Pinto Kucharski completou o pódio com o PSL Alamo (Alamo x Gaveta), propriedade de Bernardo Queiroz e Mello, com a média final de 66,537%.

Nível São Jorge

No Nível São Jorge, a vitória foi alcançada por Gustavo Mendes, montando Osíris das Pérolas, com uma média final de 69,390%, fruto das pontuações de 68,774%, 67,696% e 71,700%.

A segunda posição coube a Manuel Falcão Trigoso Vacas Carvalho, com Mistral OC, que terminou com a média final de 69,026% (67,941%, 67,794% e 71,342%).

Em terceiro lugar, classificou-se Mariana Cabral Costa Assis da Silva, com Miro do MD, alcançando a média final de 67,353%.

Encerramento e apreciação do júri

No domingo, as medalhas foram entregues aos vencedores pelo vice-presidente da Federação Equestre Portuguesa, Ricardo Galvão de Melo, assinalando o encerramento oficial do campeonato.

O coletivo de juízes, presidido por Armindo Caixinha e composto por Michelle Rosa Santos e Pedro Jaime Marinho, evidenciou grande sintonia e consistência nas notas atribuídas aos participantes ao longo de toda a competição, contribuindo para a credibilidade e elevado nível técnico do evento.

Em balanço final, o Presidente do Júri, Armindo Caixinha, destacou que, “apesar das condições meteorológicas adversas, com chuva persistente, o evento contou com a dedicação e empenho de todos os intervenientes, desde cavaleiros e tratadores até à equipa organizativa. É de salientar a participação de um número significativo de cavaleiros mais jovens, que demonstraram grande gosto pela Dressage e apresentaram um desempenho meritório, tendo em conta os meios e os cavalos ao seu dispor. Destaca-se igualmente a presença de vários cavalos novos, na sua maioria Lusitanos, montados por cavaleiros experientes, evidenciando qualidade, potencial e confirmando que a Dressage nacional continua no bom caminho.”

