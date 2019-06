Campeonato de Cavalos Novos (Bundeschampionate): Ana Teresa Pires apurada com «Braveaux» 21 Junho, 2019 10:36

A cavaleira Ana Teresa Pires consegue o apuramento o cavalo Braveaux (Bordeaux x Florestan) de 5 anos para o Campeonato de Cavalos Novos na Alemanha (Bundeschampionate 2019), após ter alcançado a nota mais elevada de 8.0 no concurso regional no dia 1 de Junho em Hamm-Rhynern, Alemanha. Dos 19 cavalos de 5 anos que participaram nesta qualificativa apenas Ana Teresa Pires, conseguiu a nota mínima com o castrado Braveaux.

Este Campeonato de Cavalos Novos (Bundeschampionate) é composto por 2 provas de selecção: a primeira realiza-se de 17 e 19 de Junho em Warendorf (Alemanha) e a segunda em 2 de Julho.

Esta cavaleira ficou também classificadaem 2º lugar com Adlon na prova para cavalos de 3 anos (74%) e em 4º lugar com a égua Englechen nos cavalos de 4 anos (73%).

Resultados – 2019 Bundeschampionate Qualificativa – Hamm-Rhynern

Cavalos de 5 Anos

1º. Ana Teresa Pires – Braveaux (Bordeaux / Florestan) – 8.00

2º Alexa Engel – Baron Bolligru E (Bordeaux / Londonderry) – 7.50

3º Sabrina Geßmann – Golden Gatsby (Ganymedes / Wolkentanz II) – 7.40

4º Heike PlaasBeisemann – Dance Magic (Dancier / White Magic) – 7.30

5º Laura Strobel – Dave Brubeck (Desiderio / Sandro Hit) – 7.20

6º Lydia Camp – Donnerknispel MLP (Daley Thompson / Donnerhall) – 7.00

6º Florine Kienbaum – Allerfeinst (All at once / Laureus) – 7.00

6º Christine Nolden – Bond Girl (Bretton Woods / For Compliment) – , 7.00

9º Annika Korte – Geniale (Grey Flanell / Sir Donnerhall ) – 6.90

9º Jessica Süss – Barcelona (Beltano / Sir Savoy) – 6.90

9º Friederike Kampmeyer – Dana del Ray (Don Index / Contendrov6.90

9º Manuel Dominguez Bernal – Franziskaner (Franziskus / Samarantv6.90

13º Hannah Wießner – Sieshof’s Fürstenrock (Fürstenball / Rockwel) – 6.80

13º Ann­Christin Wienkamp – Velvet (Van Vivaldi / Fidermark) – 6.80

13º Marion Wiebusch – Escurio (Escolar / De Kooning) – 6.80

16º Laura­Sophia Ahland – Bretton’s Firegirl GD (Bretton Woods / Fürst Heinrich) – 6.70

17º Anne KrügerDegener – Fürst Festival (Fürstenball / Fürst Nymphenburg) – 6.50

Dania Mattaliano – Gänseblümchen B (Grey Flanell / Estobar) – RET

Lydia Camp – Kacyro (Saint Cyr / Freudenfest) – RET