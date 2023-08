Campeonato da Europa de Saltos de Obstáculos 2023: Três cavaleiros portugueses nas Inscrições Nominativas

A Federação Equestre Internacional publicou hoje a lista de inscrições nominativas para o próximo Campeonato da Europa de Saltos de Obstáculos 2023 em Milão.

A lista inclui os cavaleiros portugueses, Rodrigo Giesteira Almeida (Pegasus Jataki), Adir Dias Abreu (Dartanion) e Duarte Seabra (Dourados 2).

Visão geral:

Inscrições Nominativas

Nações inscritas: 26

Nações com uma Equipa: 16

Nações com Atleta(s) Individual(is): 10

Nações com possivelmente 5 atletas: 15

Número máximo de Atletas definitivos: 91

Número máximo de cavalos definitivos: 91

Número máximo de participações no Campeonato: 91

(incluindo os cinco atletas)

A lista definitiva será publicada em 7 de Agosto.

Confira a lista de inscrições nominativas AQUI