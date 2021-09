Campeonato da Europa de Saltos 2021: Luciana Diniz ocupa o 59º lugar provisório 1 Setembro, 2021 18:59

Arrancou esta quarta-feira (01) o Campeonato da Europa de Saltos de Obstáculos em Riesenbeck (Alemanha) com a disputa da primeira qualificativa individual e por equipas (Caça) e na qual a única representante portuguesa, Luciana Diniz com Conchento PS ficou em 59º lugar (10,13 pontos). Após Tóquio 2020, Luciana optou por dar uma pausa ao seu cavalo olímpico, Vertigo du Desert participando neste europeu com o seu segundo cavalo.

Venceu a qualificativa o alemão David Will com C Vier, que conseguiu um percurso impecável em 71,66s. Na segunda e terceira posições ficaram os suecos Peder Fredricson com Catch Me Not e Douglas Lindelow com Casquo Blue.

Por equipas a Suécia com três percursos sem faltas lidera provisoriamente por equipas, seguida da Alemanha e da Suíça. A Holanda em quarto lugar seguida da França e da Bélgica campeã em título.

Resultados Individual AQUI

Por Equipas AQUI