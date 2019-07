Campeonato da Europa de Horseball e II Loureiro de Ponte de Lima ConVida 12 a 17 de Agosto 31 Julho, 2019 8:07

O Município de Ponte de Lima volta a apostar fortemente no sector equestre, com a realização do Campeonato da Europa de Horseball FIHB WHR de 2019, em pleno mês de férias, acrescentando ainda neste período a II edição do evento vínico “Loureiro de Ponte de Lima ConVida”.

A duas semanas do início do Campeonato da Europa de Horseball, confirmam-se já 24 equipas de oito nações. Estas competem em quatro categorias divididas por idades. Duas das referidas são categorias seniores, a Pro Elite e Senhoras, que têm lugar a cada dois anos, sendo as restantes as categorias Sub-16 e Sub-21, que se realizam anualmente.

Movidos pela dinâmica equestre, milhares de visitantes rumam a Ponte de Lima, esperando não só uma incursão pelo sector hípico, mas também pelo programa paralelo deste tipo de megaeventos organizados pelo Município.

Neste contexto acrescenta-se a II edição do “Loureiro de Ponte Lima Com Vida” evento que surge no âmbito das atividades que o CIPVV – Centro de Interpretação e Promoção do Vinho Verde dinamiza na promoção e valorização da casta Loureiro.

Este II evento vínico tem como missão reunir os produtores de outras regiões de Portugal no sentido de aprofundar conhecimentos pela comparação das diferentes castas e aromas.

A casta que existe em quase toda a região dos Vinhos Verdes, é originária do Vale do Lima. Contida, em termos geográficos, pela maior Região Demarcada Portuguesa, e uma das maiores da Europa, esta tem muita história e território ainda por desbravar.

A vila tem uma longa memória no que à produção de vinhos verdes diz respeito, e ao longo de séculos, viticultores e adegas têm vindo a nutrir a casta, e a aperfeiçoar métodos de produção. Note-se que aqui habita a sede Portuguesa da Rede Iter Vitis – a Rota Cultural dos Caminhos da Vinha na Europa.

Dado o facto de que a produção de vinho verde envolve mais de 22 mil produtores, e se distribui por 48 concelhos do noroeste de Portugal, a autarquia visa, com o evento, potenciar o retorno económico para os agentes ligados ao sector, alargando-lhe horizontes, de copo em mão.

Confira o programa AQUI