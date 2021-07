Campeonato da Europa de Dressage da Juventude 2021: Equipa alemã Junior conquista o primeiro ouro 8 Julho, 2021 20:33

Hoje realizaram-se as primeiras cerimónias da entrega de medalhas do Campeonato da Europa de Dressage da Juventude 2021 em curso no Centro Equestre de Oliva Nova após terminar a prova por equipas de Juniores, Young Riders e Preliminar B Children.

A formação alemã composta por Lena Merkt (Sarotti Mocca-Sahne), Kenya Schwierking (Cecil), Jana Lang (Baron) e Lucie-Anouk Baumgürtel (Zing Hugo FH) conquistaram a Medalha de Ouro por equipas no escalão Juniores (73,859%). A Holanda recebeu a prata (72,697%) e o bronze foi para a Dinamarca (71,828%).

Portugal terminou a prova por equipas num discreto 16º lugar (66,324%). Hoje foi a vez de Manuel Resina Antunes com Jackpot do Penedo (66,061%) e Justino Alves com Iartacus (61,303%).

Em simultaneo disputou-se a prova reservada ao escalão Children e na qual participou Leonor Gonçalves com Gavião que pontuou 61,709% (39º lugar). As cavaleiras alemãs dominaram o pódio, pertencendo o primeiro lugar a Clara Paschertz com Danubio Old (83,226%) seguida de Lotta Plaas com Balsamico (82,643%) e de Martha Ruapach com Jack Sparrow (82,179%).

Nos Young Riders, Marta Fernandes com Husseis VO terminou a prova por equipas em 42º lugar (65,618%).

