Campeonato da Europa de Dressage da Juventude 2021: Entrega das medalhas individuais Children e do Freestyle 12 Julho, 2021 13:53

Terminou este domingo, o Campeonato da Europa de Dressage da Juventude que decorreu ao longo da semana nas instalações de Oliva Nova.

Durante a manhã de domingo (11) disputaram-se as últimas provas e realizam-se as entregas de medalhas, entre elas as individuais para o escalão Children.

A alemã Lara Lattermann com Soleil de la Couer conquistou a medalha de ouro (85,548%) e a sua compatriota Clara Paschertz com Danubio Old ficou com a prata (83,835%). O bronze foi para a holandesa Lize van den Heuvel com Hilton S (81,570%).

A outra entrega das medalhas que se realizou foi do Freestyle para Young Riders e no qual o holandês Marten Luiten com Fyona, conquistou a sua terceira medalha de ouro neste Europeu (83,155%). As suas compatriotas Thalia Rockx com Golden Dancer de La Fazenda conquistou a prata (78,050%) e Milou Dees com Francesco a medalha de bronze (78,005%).

Resultados completos AQUI