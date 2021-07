Campeonato da Europa de Dressage da Juventude 2021: Alemanha conquista Ouro no escalão Children 10 Julho, 2021 20:50

Durante a manhã deste sábado (10) completou-se a prova por equipas do escalão Children do Campeonato da Europa de Dressage da Juventude que se está disputar nas instalações de Oliva Nova.

Faltava apenas por repartir as medalhas por equipas entre o escalão Children, já que o resto das categorias foram atribuidas na passada quinta-feira.

A formação alemã composta por Lotta Plaas com Balsamico, Lara Latermann com Soleil de la Coeur H, Martha Raupach com Jack Sparrow e Clara Paschertz com Danubio Old com uma pontuação final de 250,452 conquistaram a medalha de ouro.

A medalha de prata foi para a formação da Holanda composta por Flore Woerts com Vlingh, Fleur Kempenaars com Armano, Kyra Jongers com Eyecather e Lize van den Heuvel com Hilton-S com uma pontuação de 228,084.

Medalha de bronze para a Russia com uma equipa formada por Ksenia Silyutina com Simfonia, Sofiya Romanova com Skyfall, Polina Trofimova com Jerome VD Anjershof e Agata Zakhrabekova com Ein Champion ZS (221,118 pts).

Portugal com uma equipa liderada por Filipe Canelas Pinto, composta por Manuel Maria Clemente com Gavião, Leonor Gonçalves Coelho com Vulcão, e Briana Alexandra Vintila com Diego, terminou em oitavo lugar com uma pontuação de 198,392.

Durante a ultima jornada do Europeu neste domingo, decididem-se as medalhas individuais para esta categoria bem como as medalhas para os vencedores das reprises Freestyle dos escalões Juniores e Young Riders.

Resultados Equipas Children AQUI



Resultados completos AQUI