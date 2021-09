Campeonato da Europa de Dressage 2021: Jessica von Bredow-Werndl conquista Ouro individual 11 Setembro, 2021 7:51

Vivendo a melhor fase da carreira, tendo conquistado duas medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio e sido campeã por equipas no Europeu de Dressage em Hagen, a amazona alemã Jessica von Bredow-Werndl, montando TSF Dalera BB, conquistou esta quinta-feira (09) o título individual.

Jessica e Dalera foram as últimas a sair para o Grande Prémio Especial, e por isso entrou sabendo que, para se sagrar campeã, teria que superar a pontuação de 81,702% da sua compatriota Isabell Werth, com Weihegold Old. Com um desempenho impecável, ela obteve 84,271% conquistando assim o lugar mais alto do pódio.

“Quando entramos em pista, a minha égua Dalera cresceu. Estava muito animada, e quando fiz as extensões do trote tentei não me mexer, porque poderia desequilibrá-la, já que ela estava “com muito adrenalina”. Foi uma grande sensação, especialmente depois das Olimpíadas. Ela está feliz e em forma novamente”, concluiu a cavaleira alemã.

Isabell Werth, campeã em título, conquistou a sua 26ª medalha em Campeonatos Europeus ao ficar com a de prata. Em terceiro lugar ficou a dinamarquesa Cathrine Dufour, com Bohemian com a pontuação de 81,079%.

A britânica Charlotte Dujardin, com Gio, uma das favoritas a medalhas, terminou em quarto lugar, com 79,787%.

Os 15 melhores conjuntos do GP Especial disputam este sábado do Grande Prémio Freestyle.

Resultados AQUI