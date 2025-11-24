Campeões Nacionais de Equitação de Trabalho 2025

Nos dias 22 e 23 de novembro, a Golegã foi palco da final do XXVII Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho. Atletas de várias idades e categorias competiram intensamente pela conquista dos títulos nacionais.

Mantendo a liderança obtida no ano anterior, Nicole Silva (Sub-20), e Gilberto Filipe (Debutantes) renovaram os títulos. Destaque também para a disputa nos escalões dos Consagrados e Masters, onde Gilberto Filipe e Bruno Pica da Conceição foram novamente campeões.

Ao todo, 22 conjuntos competiram nas categorias Sub-16, Sub-20, Debutantes, Consagrados e Masters, resultando na consagração dos Campeões Nacionais de 2024 na disciplina de Equitação de Trabalho.

– Escalão de Atletas Sub-16 anos

🥇Carminho Filipe – Horigami – 42,8 pontos

🥈Constança Portugal – Dollar – 32,4

🥉Leonor Vilas Boas – Histórico – 29

– Escalão de Atletas Sub-20 anos

🥇Nicole Silva – Hábil de Sena – 44 pontos

🥈António Simão Silva Mendes – Nilo – 36

🥉Renata Ferreira da Costa – Libero do Jerónimos – 30,8

– Escalão de Cavalos Debutantes

🥇Gilberto Filipe – Liopele – 42,8 pontos

🥈Mário Lopes – Poeta do Penedo – 31,8

🥉Pedro Nicolau – Osiris – 28,4

– Escalão de Consagrados

🥇 Gilberto Filipe – Morante – 44 pontos

🥈João Gonçalves – Habil da Broa – 31,8

🥉Eduardo Almeida – Lidador Carvalhos – 29,8

– Escalão de Masters

🥇Bruno Pica da Conceição – Istambul – 41 pontos

🥈Gilberto Filipe – Luar da Caniceira – 39,2

🥉Marco Boavista – Mestre do Penedo – 27

