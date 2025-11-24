Campeões Nacionais de Equitação de Trabalho 2025
Nos dias 22 e 23 de novembro, a Golegã foi palco da final do XXVII Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho. Atletas de várias idades e categorias competiram intensamente pela conquista dos títulos nacionais.
Mantendo a liderança obtida no ano anterior, Nicole Silva (Sub-20), e Gilberto Filipe (Debutantes) renovaram os títulos. Destaque também para a disputa nos escalões dos Consagrados e Masters, onde Gilberto Filipe e Bruno Pica da Conceição foram novamente campeões.
Ao todo, 22 conjuntos competiram nas categorias Sub-16, Sub-20, Debutantes, Consagrados e Masters, resultando na consagração dos Campeões Nacionais de 2024 na disciplina de Equitação de Trabalho.
– Escalão de Atletas Sub-16 anos
🥇Carminho Filipe – Horigami – 42,8 pontos
🥈Constança Portugal – Dollar – 32,4
🥉Leonor Vilas Boas – Histórico – 29
– Escalão de Atletas Sub-20 anos
🥇Nicole Silva – Hábil de Sena – 44 pontos
🥈António Simão Silva Mendes – Nilo – 36
🥉Renata Ferreira da Costa – Libero do Jerónimos – 30,8
– Escalão de Cavalos Debutantes
🥇Gilberto Filipe – Liopele – 42,8 pontos
🥈Mário Lopes – Poeta do Penedo – 31,8
🥉Pedro Nicolau – Osiris – 28,4
– Escalão de Consagrados
🥇 Gilberto Filipe – Morante – 44 pontos
🥈João Gonçalves – Habil da Broa – 31,8
🥉Eduardo Almeida – Lidador Carvalhos – 29,8
– Escalão de Masters
🥇Bruno Pica da Conceição – Istambul – 41 pontos
🥈Gilberto Filipe – Luar da Caniceira – 39,2
🥉Marco Boavista – Mestre do Penedo – 27
Resultados completos AQUI