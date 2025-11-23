Campeões Nacionais de Combinado de Maratona de Atrelagem 2025

Realizou-se este fim de semana, na Golegã, o Campeonato Nacional de Combinado de Maratona, prova que havia sido adiada durante a Feira Nacional do Cavalo devido às condições meteorológicas adversas.

O concurso decorreu com elevado nível competitivo, apresentando percursos de grande qualidade que contribuíram para a valorização desta edição.

🏆 Pódios por escalões

Atrelagem Adaptada

🥇 Diogo Pinheiro

Iniciados

🥇 Solange Paiva

Juniores

🥇 Vasco Ribeiro

1 Pónei

🥇 Bernardo Losa

Parelhas de Póneis

🥇 Jorge Capela

1 Cavalo

🥇 Vasco Ribeiro

Parelhas de Cavalos

🥇 Valdemar Costa

4 Cavalos

🥇 Ana Cristina Guerreiro

Resultados completos AQUI