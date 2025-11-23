AtrelagemNotícias

Campeões Nacionais de Combinado de Maratona de Atrelagem 2025

23 Novembro, 2025 19:36

Realizou-se este fim de semana, na Golegã, o Campeonato Nacional de Combinado de Maratona, prova que havia sido adiada durante a Feira Nacional do Cavalo devido às condições meteorológicas adversas.

O concurso decorreu com elevado nível competitivo, apresentando percursos de grande qualidade que contribuíram para a valorização desta edição.

🏆 Pódios por escalões

Atrelagem Adaptada
🥇 Diogo Pinheiro

Iniciados
🥇 Solange Paiva

Juniores
🥇 Vasco Ribeiro

1 Pónei
🥇 Bernardo Losa

Parelhas de Póneis
🥇 Jorge Capela

1 Cavalo
🥇 Vasco Ribeiro

Parelhas de Cavalos
🥇 Valdemar Costa

4 Cavalos
🥇 Ana Cristina Guerreiro

Resultados completos AQUI

