Campeões Nacionais de Combinado de Maratona de Atrelagem 2025

Realizou-se este fim de semana, na Golegã, o Campeonato Nacional de Combinado de Maratona, prova que havia sido adiada durante a Feira Nacional do Cavalo devido às condições meteorológicas adversas.
O concurso decorreu com elevado nível competitivo, apresentando percursos de grande qualidade que contribuíram para a valorização desta edição.
🏆 Pódios por escalões
Atrelagem Adaptada
🥇 Diogo Pinheiro
Iniciados
🥇 Solange Paiva
Juniores
🥇 Vasco Ribeiro
1 Pónei
🥇 Bernardo Losa
Parelhas de Póneis
🥇 Jorge Capela
1 Cavalo
🥇 Vasco Ribeiro
Parelhas de Cavalos
🥇 Valdemar Costa
4 Cavalos
🥇 Ana Cristina Guerreiro
Resultados completos AQUI