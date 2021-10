Câmara de Azambuja vai financiar aulas de equitação 6 Outubro, 2021 8:47

A Câmara de Azambuja vai financiar na totalidade aulas de equitação a alunos dos três agrupamentos de escolas do concelho, no âmbito do desporto escolar, que vão custar cerca de 7.200 euros. As actividades equestres, que se traduzem em cerca de 30 aulas por agrupamento, vão decorrer no Centro Hípico Lebreiro de Azambuja.

Segundo o município, em cada agrupamento podem inscrever-se dez alunos na actividade equestre. O transporte da escola para o centro hípico é assegurado pelo município.

Uma iniciativa que merece destaque, um exemplo a seguir…