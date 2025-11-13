Calendário dos eventos equestres dos Jogos Olímpicos de LA28 confirmado

A menos de três anos do início dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 (LA28), o Comité Organizador revelou o calendário oficial das competições. Os eventos equestres terão início com o Concurso Completo de Equitação (CCE), seguindo-se a Dressage e terminando com os Saltos de Obstáculos.

O calendário

O calendário das competições equestres dos Jogos Olímpicos de LA28 pode ser consultado aqui. Foi cuidadosamente elaborado tendo em conta as condições climáticas, garantindo um enquadramento ideal, especialmente para os cavalos e atletas, bem como para todos os restantes participantes e espectadores.

Tal como nos Jogos Olímpicos anteriores, o calendário é provisório e poderá sofrer alterações até ao início dos Jogos em 2028. O calendário das provas equestres nos Jogos Paralímpicos será anunciado numa data posterior.

“Após uma apresentação aprofundada de LA28 na Assembleia Geral da FEI de 2025, a 7 de novembro em Hong Kong, China, o anúncio do calendário de competições para os Jogos Olímpicos é uma excelente notícia”, comentou o Presidente da FEI, Ingmar De Vos. “Os eventos equestres decorrerão ao longo de 16 dias, com início a 14 de julho, dia da cerimónia de abertura, e término a 29 de julho, véspera da cerimónia de encerramento. O calendário está bem equilibrado e tem em conta o bem-estar dos cavalos e dos atletas. Inclui três dias sem competição, o que permitirá que cavalos e atletas se adaptem, preparem e descansem confortavelmente. Também possibilita ajustes em caso de circunstâncias imprevistas.

“Estamos muito satisfeitos com o progresso alcançado nos preparativos dos eventos equestres olímpicos de LA28 nos últimos meses e esperamos continuar a estreita cooperação com o comité organizador nos próximos três anos.

“A confirmação por parte do COI de que as provas equestres manterão as mesmas disciplinas com medalhas e as mesmas quotas de participantes que Paris 2024 é um desenvolvimento muito positivo, tal como a aprovação do Santa Anita Park, em Arcadia, como local de todas as competições equestres. Está criada uma base sólida e antecipamos eventos equestres olímpicos verdadeiramente excecionais em LA28, num cenário magnífico.”

Alguns detalhes

O Concurso Completo de Equitação será a primeira disciplina equestre em competição, com a inspeção dos cavalos a realizar-se a 14 de julho, dia da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos. A competição propriamente dita começará a 15 de julho, às 09:00 (hora local), com a Dressage do CCE, que continuará no dia seguinte. O Cross Country terá lugar a 17 de julho e as primeiras medalhas equestres de LA28 serão atribuídas a 18 de julho, com as Finais por Equipas e Individual do CCE.

A inspeção dos cavalos para a Dressage será realizada na manhã de 18 de julho, antes das Finais do CCE. O Grande Prémio de Dressage decorrerá ao longo de dois dias, 20 e 21 de julho, seguindo-se o Grande Prémio Especial, a 22 de julho, que determinará a Final por Equipas da Dressage. Não haverá competições no dia seguinte, estando previstas as segundas inspeções dos cavalos de Dressage e de Saltos de Obstáculos. A competição retomará a 24 de julho com a Final Individual de Dressage – o Grande Prémio Freestyle – e com a reinspeção dos cavalos de Saltos a realizar-se de manhã cedo.

A Qualificativa por Equipas de Salto de Obstáculos – a última disciplina equestre olímpica em competição nos LA28 – está agendado para 25 de julho, com a Final por Equipas a decorrer a 26 de julho. A segunda inspeção e reinspeção dos cavalos de Saltos acontecerá a 27 de julho, sendo seguida pela Qualificativa Individual de Saltos a 28 de julho. A Final Individual de Saltos encerrará o calendário equestre olímpico de LA28 no dia 29 de julho.

Não estão previstas competições nos dias 19, 23 e 27 de julho.

Factos e números principais

Com três disciplinas e 200 lugares de quota, o desporto equestre será uma das 31 modalidades incluídas no programa dos Jogos Olímpicos de LA28.



As seis provas equestres com medalhas farão parte dos 25 eventos mistos entre todas as modalidades e dos 351 eventos no total de LA28.

O programa de LA28 mantém a quota central de 10.500 atletas, com mais 698 lugares adicionais atribuídos às cinco modalidades propostas pelo Comité Organizador de LA28 (Basebol/Softbol, Críquete, Flag Football, Lacrosse e Squash).

Um recorde de 50 nações participou nas provas equestres dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O número em Paris 2024 foi de 49. Em Los Angeles 1984, participaram 30 nações.

O Santa Anita Park, em Arcadia, foi confirmado como o local dos eventos equestres dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 (LA28).

O Conselho da FEI nomeou por unanimidade Alec Lochore (GBR) como chefe de pista de Concurso Completo e Alan Wade (IRL) como chefe de pista dos Salto de Obstáculos para os Jogos Olímpicos de LA28.