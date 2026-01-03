Calendário da Série Longines EEF 2026

A Federação Equestre Europeia (EEF) confirma o calendário oficial de competições da Série Longines EEF 2026. Já na sua sexta edição, a Série continua a oferecer um dos percursos mais influentes da Europa rumo à competição de alto nível da Taça das Nações.

A época de 2026 arranca no final de abril, em Mannheim, Alemanha, e desenvolve-se ao longo de oito qualificativas regionais e duas meias-finais, passando por centros tradicionais da modalidade e por novos palcos emergentes. Uma novidade de destaque este ano é Borgo la Caccia, em Bedizzole, Itália. O local, próximo do Lago de Garda, representa uma expansão da Série e proporciona às equipas uma nova oportunidade de competição internacional. A temporada termina com a prestigiada Final em Avenches, na Suíça, de 3 a 6 de setembro de 2026, depois de a edição inaugural do ano passado ter sido amplamente elogiada pela sua excelência desportiva e ambiente vibrante.

Pela primeira vez, Peelbergen, nos Países Baixos, acolherá a meia-final das Regiões Norte–Oeste, levando o desporto a um recinto que rapidamente se tornou um polo fundamental do desenvolvimento equestre europeu, reconhecido pelas suas infraestruturas de classe mundial e ambiente profissional durante todo o ano. Bratislava, na Eslováquia, regressa como anfitriã da meia-final das Regiões Sul–Central, realizada no prestigiado X-Bionic Sphere de Šamorín, um complexo multidesportivo de elite conhecido pelas suas amplas pistas, pisos de última geração e desafios ao nível de campeonatos, que testam tanto a precisão como a resistência, à medida que as nações disputam um dos dez cobiçados lugares na Final.

Desde o grandioso recinto de Mannheim ao charme costeiro da Normandia, em Deauville, da orgulhosa tradição equestre de Budapeste ao cenário escandinavo dramático de Drammen, passando pelo palco vibrante de Lier, pelo distinto enquadramento dinamarquês de Stutteri Ask e pelo carácter mediterrânico de Salónica, a Série 2026 destaca a riqueza da cultura equestre europeia.

“A Série Longines EEF tornou-se uma ponte vital entre o desenvolvimento nacional e o desporto de alto nível da Taça das Nações. Proporciona a cavaleiros e cavalos de todas as regiões da Europa oportunidades significativas para competir, evoluir e adquirir experiência essencial em equipas nacionais”, afirmou o Presidente da EEF, Quentin Simonet.

Concebida para oferecer a atletas, cavalos e Federações Nacionais um ambiente competitivo estruturado e baseado em equipas, a Série Longines EEF tornou-se um pilar do desenvolvimento do salto de obstáculos europeu. O seu formato de qualificativas regionais, meias-finais e uma Final com dez nações prepara combinações emergentes para futuros palcos de campeonatos, ao mesmo tempo que celebra a força e a diversidade desportiva do continente.

A lista completa das qualificativas, meias-finais e final encontra-se abaixo:

Qualificativs Regionais

CSIO3* Mannheim (GER) — 29 de abril a 5 de maio de 2026

CSIO3* Lier (BEL) — 6 a 10 de maio de 2026

CSIO3* Borgo la Caccia – Bedizzole (ITA) — 13 a 17 de maio de 2026

CSIO3* Stutteri Ask – Martofte (DEN) — 20 a 24 de maio de 2026

CSIO3* Deauville (FRA) — 3 a 7 de junho de 2026

CSIO3* Thessaloniki / Salónica (GRE) — 3 a 7 de junho de 2026

CSIO3* Drammen (NOR) — 10 a 14 de junho de 2026

CSIO3* Budapeste (HUN) — 24 a 28 de junho de 2026

Meias-finais

Meia-final (Regiões Norte–Oeste) – CSIO3* Peelbergen – Kronenberg (NED) — 2 a 5 de julho de 2026

Meia-final (Regiões Sul–Central) – CSIO3* Šamorín – Bratislava (SVK) — 8 a 12 de julho de 2026

Final