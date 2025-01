Calendário Admissão de Machos e Fêmeas 2025

A APSL, por meio da Circular nº 389, informa que, dando continuidade ao ocorrido em 2024, a aprovação única de reprodutores machos em Portugal será realizada durante a segunda edição do Salão do Cavalo, que acontecerá de 23 a 26 de janeiro de 2025.

Assim, o 2º Salão do Cavalo Lusitano, irá realizar-se de 23 a 26 de janeiro, na Sociedade Hípica Portuguesa (em Lisoa) onde irão ter lugar as seguintes iniciativas:

– Aprovação de Reprodutores Machos

– Apresentação de Garanhões

– I Jornada do Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho

– Concurso de Dressage Especial para Cavalos Lusitanos

Irá ter lugar uma inspeção veterinária, para os animais que irão ser apresentados na Aprovação de Reprodutores, onde é obrigatória a apresentação do Certificado de Origem (Livro Azul) e Espermograma, com indicação da identificação do animal, conformação correta dos órgãos sexuais externos, características do sémen, e confirmação do médico veterinário da capacidade para ser reprodutor, sem o qual não poderá ser inspecionado.

As inscrições, têm de ser enviadas até 10 dias antes da prova. No caso de desejar efetuar a reserva da box deve informar também na data de inscrição.

Esta iniciativa pretende dinamizar, divulgar e marcar um ponto de encontro para todos os criadores, proprietários e entusiastas do nosso cavalo.

O valor para as inscrições na aprovação de reprodutores mantém-se sem alterações e a entrada no evento é gratuita.

Mais detalhes sobre as restantes atividades serão comunicados em Circular específica para o evento.

No caso das éguas, muito agradecemos que nos seja comunicado até ao dia 31 de Janeiro, o número e local onde as mesmas se encontram para efeitos da Visita da Comissão.

Passamos a indicar as datas e zonas onde se irá deslocar a Comissão de Inscrição, para a pontuação de éguas:

– Distrito de Aveiro: 11 e 12 de março (terça e quarta-feira)

– Distritos de Leiria e Coimbra: 1 e 2 de abril (terça e quarta-feira)

– Distritos de Castelo Branco e Portalegre: 15 e 16 de abril (terça e quarta-feira)

– Distritos de Bragança, Vila Real, Braga e Porto: 22, 23 e 24 abril (terca, quarta e quinta feira)

– Distrito de Faro: 6 e 7 de maio (terça e quarta-feira)

– Açores: Junho (datas a coordenar com os criadores locais)

Ao abrigo da Legislação em vigor, informamos que as éguas só serão vistas mediante a apresentação do Certificado de Origem (Livro Azul).

Chamamos a atenção para a importância de nos fazerem chegar os pedidos nos prazos acima descritos, visto não podermos garantir (no caso das éguas) a realização de mais visitas aos locais indicados.

Pedimos a V/ compreensão para o facto das datas apresentadas puderem sofrer alguma correção mediante a necessidade de agilizar as visitas de acordo com o número dos pedidos.

Para efetuar o pedido, queira por favor preencher o Formulário existente para o efeito, AQUI