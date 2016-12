Calendário Admissão de Machos e Fêmeas 2017 21 Dezembro, 2016 10:01

APSL – Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano através da sua Circular nº359 informa:

“É intuito da Direcção da APSL transformar as concentrações de garanhões em eventos que cada vez mais promovam o Cavalo Lusitano e lhe dê a importância e o lugar que ele merece, bem como aos seus criadores.

O futuro será fazer uma grande concentração e transformá-la num espectáculo que seja uma verdadeira monta do nosso cavalo e onde os interessados poderão assistir a algo de grande dignidade.

Deste modo decidiu a APSL no próximo ano realizar três concentrações de garanhões: Golegã, Alter do Chão e Coimbra, que pela sua localização facilita a participação de todos de Norte a Sul do país:

– 28 de Janeiro, Golegã (Picadeiro Lusitanus)

– 24 de Abril, Alter do Chão

– 21 de Outubro, Coimbra (ESAC)

Todos os animais terão de apresentar obrigatoriamente, o Certificado de Origem (Livro Azul) e Espermograma, com indicação da identificação do animal, conformação correcta dos órgãos sexuais externos, características do sémen, e confirmação do médico veterinário da capacidade para ser reprodutor, sem o qual não poderá ser inspeccionado.

As inscrições, têm de ser enviadas até 10 dias antes da prova.

No caso das éguas, APSL agradece que lhes seja comunicado até ao dia 31 de Janeiro, o número e local onde as mesmas se encontram para efeitos da Visita da Comissão.

Passamos a indicar as datas e zonas onde se irá deslocar a Comissão de Inscrição para a pontuação de éguas:

– Distrito de Aveiro: 15 de Março

– Distrito de Faro: 29 e 30 Março

– Distritos de Leiria e Coimbra: 12 e 13 de Abril

– Distritos de Castelo Branco e Portalegre: 26 e 27 de Abril

– Distritos de Braga e Porto: 9 e 10 de Maio

– Distritos de Bragança e Vila Real: 24 e 25 de Maio

– Açores: 5 e 6 de Julho

Ao abrigo da Legislação em vigor, informamos que as éguas só serão vistas mediante a apresentação do Certificado de Origem (Livro Azul).

Chamamos a atenção para a importância de nos fazerem chegar os pedidos nos prazos acima descritos, visto a APSL não poder garantir (no caso das éguas) a realização de mais visitas aos locais indicados.

Para efectuar os pedidos queira por favor preencher o formulário existente para o efeito no site da APSL.