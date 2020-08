Cadáver de cavalo abandonado no Estádio Universitário de Lisboa 19 Agosto, 2020 20:02

O cadáver de um cavalo foi abandonado no passado sábado, nos terrenos do Estádio Universitário de Lisboa (EUL), junto ao Hipódromo do Campo Grande, provocando um cheiro nauseabundo no local. O animal só foi removido ontem, depois de o Estádio Universitário ter apresentado uma queixa na PSP. A situação gerou muita indignação entre os utilizadores do espaço.

Os terrenos onde o cavalo foi abandonado estão cedidos à Sociedade Hípica Portuguesa (SHP) pela Universidade de Lisboa.

“Não percebemos como foi possível a SHP deixar isto acontecer. Fomos alertados pelos utilizadores que nos fizeram queixas devido ao cheiro nauseabundo”, disse ao Correio da Manhã João Roquette, presidente do Estádio Universitário, acrescentando: “Enviei um e-mail ao secretário-geral da SHP no sábado e ele respondeu esta terça-feira a dizer que o cadáver tinha sido removido. Justificou a demora com o facto de no sábado ter sido feriado.” O CM questionou por e-mail a SHP, mas não obteve resposta.

João Roquette revelou que foi apresentada queixa na PSP, devido ao abandono do cadáver do cavalo. O responsável diz que o terreno é utilizado para estacionamento em concursos hípicos e admite transtornos devido a outros abandonos de bens.