Budweiser celebra 150 anos de história americana (VÍDEO)

Ao longo de mais de meio século, os anúncios da Budweiser no Super Bowl tornaram-se um verdadeiro clássico do dia de jogo. Para assinalar o seu 150.º aniversário, a marca regressa ao Super Bowl com “American Icons”, um filme que celebra a sua profunda herança americana e marca a 48.ª aparição nacional dos icónicos cavalos Clydesdales.

Protagonizado por um Clydesdale e uma águia-careca-americana, sob os cuidados da American Eagle Foundation, o anúncio retrata uma amizade inabalável que simboliza a ligação histórica entre a Budweiser e os Estados Unidos. Integrado na campanha “Made of America”, o filme presta homenagem aos agricultores, trabalhadores e consumidores que, desde 1876, contribuem para a produção da Budweiser nos EUA, reforçando a ideia de que a marca não é apenas feita na América, mas é feita de América.

O anúncio acompanha o crescimento conjunto do cavalo e da ave, mostrando a superação de desafios e a força da amizade, culminando num momento emotivo em que a ave revela ser, afinal, uma majestosa águia-careca-americana. Ao som de “Free Bird”, surge no ecrã a mensagem “Made of America”, seguida do lema “For 150 years, this Bud’s for you”, destacando também a nova embalagem comemorativa dos 150 anos da marca.

Realizado por Henry-Alex Rubin, o spot de 60 segundos será exibido a nível nacional durante o Super Bowl LX, bem como nos canais digitais da Budweiser.