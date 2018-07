Bruynseels imbatível no Grande Prémio Rolex: Luciana Diniz em sétimo lugar 2 Julho, 2018 18:43

O belga Niels Bruynseels e a sua fabulosa égua Gancia de Muze (Malito De Reve) alcançaram este domingo em casa, uma vitória memorável no Grande Prémio Rolex (CSI5*) em Knokke, Bélgica e um prémio no valor global de cerca de 100.000€ (incluindo prize money e um automóvel Audi).

O chefe de pista italiano, Uliano Vezzani, traçou um percurso composto por 13 obstáculos e 16 esforços (1,60m). Catorze dos 46 conjuntos que alinharam saltaram sem faltas e passaram ao desempate, incluindo a luso-brasileira Luciana Diniz. Niels Bruynseels montando a sua inseparável Gancia de Muze, cortou os visores de chegada aos 38,74s, alcançando a vitória e relegando o irlandês Darragh Kenny com Balou du Reventon (Cornet Obolensky) para o 2º lugar com 39,06s. O britânico William Whitaker com Utamaro D’Ecaussines (Diamant de Semilly) ficou em 3º lugar (39,84s). Luciana Diniz e Fit for Fun 13 com um duplo percurso sem faltas, ocupou o 7º lugar (40,75s) nesta prova.

Os belgas apostam forte há vários meses para os Jogos Equestres Mundiais de Tryon. Se Jos Verlooy venceu recentemente o Grande Prémio do CSIO5* de Roterdão com Caracas, a equipa belga brilhou este fim-de-semana, e Niels Bruynseels ofereceu a sua melhor prestação em Knokke.

Resultados – Grande Prémio AQUI