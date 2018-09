Brussels Stephex Masters 2018: Scott Brash foi o melhor na qualificativa para o G.P. (VÍDEO) 31 Agosto, 2018 8:55

O britânico Scott Brash e o cavalo de 9 anos, Helly Shelby (Stolzenberg x For Pleasure) foram esta quinta-feira, os melhores na qualificativa para o Grande Prémio do CSI5* do Brussels Stephex Masters 2018 na Bélgica.

Dos 46 conjuntos que alinharam nesta prova ao cronómetro a 1,50m, apenas 12 terminaram sem faltas, mas foi Scott Brash que registou o melhor tempo 65,25s.

“Tentei ser o mais rápido possível, felizmente o meu cavalo correspondeu muito bem. Temos tido uma época um pouco irregular, com algumas provas boas e outras menos boas – o que é expectável de um cavalo de 9 anos. Mas hoje terminei satisfeito, fizemos uma boa prova”, afirmou o britânico.

Laura Kraut, seleccionada para a equipa de saltos do Estados Unidos para os JEM em Tryon, foi 2º classificada com a égua Holsteiner Zeremonie (Cero x Quick Star) (66,39s), enquanto o holandês Maikel van der Vleuten ocupou o 3º lugar montando a égua KWPN Dana Blue (Mr Blue x Hemmingway) (68,13s).

Resultados AQUI

Os melhores momentos do Stephex Masters