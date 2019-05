Britânica Victoria Lynden Burd conquista o seu 2º Grande Prémio este ano no CEIA 6 Maio, 2019 18:34

Realizou-se entre os dias 3 e 5 de Maio, na pista outdoor do CEIA – Centro Equestre Internacional de Alfeizerão um Concurso de Saltos Nacional B. As pistas estiveram a cargo do Chefe de pista Luís d’Orey.

Com obstáculos colocados a 1,35m, o Grande Prémio, disputado no domingo contou com a participação de 14 conjuntos, dos quais 6 deles disputaram o desempate.

Victoria Lynden Burd com de Fancy ES foi o conjunto mais rápido no desempate, vencendo a prova rainha em 37.63s.. Hugo Cardoso Tavares classificou-se em 2º lugar com Fox VG, (40.31s.) e em 5º com Cruzeiro de Vil em (38.84s.) e 4 pontos.

Rodney Jongschaap com TJ Mullanacross Maliro ficou em 3º lugar em (40.71s.) enquanto o 4º lugar foi para Carolina Cornemillot na sela de Isela del Maset com (41.12s.).

Miguel Viana com Quidarco Z venceu a prova de 1.30m de sexta e sábado.

No sábado, 13 conjuntos disputaram o Pequeno Grande Prémio com obstáculos a 1,25m. Rodney Jongschaap montando Monsoon Monday foi o conjunto mais rápido. Este cavaleiro ficou ainda classificado em 4º lugar nesta prova com Cuba. Francisco Vaz Fontes com Chalou du Rouet foi segundo classificado, seguindo-se Hugo Carvalho com Ciro NZ em 3º. O conjunto Hugo Cardoso Tavares/ Harthago Wetts ocupou o 5º lugar.

Na prova de 1,20m do primeiro dia de concurso o vencedor foi Hugo Carvalho e Godyar. Já no último dia o vencedor foi Hugo Cardoso Tavares com Incógnito T.

Hugo Carvalho com Fox venceu as provas de 1.10m de sexta e sábado. No domingo foi a vez de Luana Marques Martins com Balzac do Valado a vencer a prova.

Na categoria de 1,00m Lea Silveira com Flipper da Fonte venceu no primeiro dia. Francisca Magalhães/ Actress venceram no segundo dia e Filipa Cunha Lima na sela de Revange Z venceu no último dia.

Confira os resultados completos AQUI